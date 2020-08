ROMA – Al momento sono 23 i pazienti provenienti da zone della Cina interessate dall’epidemia: sono stati tutti sottoposti al test per il Coronavirus, che è in corso. Così lo Spallanzani nel bollettino quotidiano diffuso oggi. Altri 13 pazienti, è aggiunto nel bollettino, sono stati isolati e dimessi dopo il risultato negativo del test. Intanto, gli esperti hanno isolato il virus, rendendo così più vicino l’eventuale vaccino. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Roberto Speranza durante una conferenza stampa. “Aver isolato il virus significa molte opportunità di poterlo studiare, capire e verificare meglio cosa si può fare per bloccare la diffusione”. Sarà messo a disposizione di tutta la comunità internazionale. Ora sarà più facile trattarlo”.