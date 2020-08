PALERMO – Assalto al portavalori che stava consegnando i soldi alle poste di via Gino Zappa, allo Zen. Un commando formato da quattro o cinque persone è entrato in azione intorno alle nove. Erano armati di pistola. Le due guardie sono state immobilizzate per strappargli i sacchi con il denaro. Il bottino è di circa 40 mila euro.

Da una prima ricostruzione sembra che i rapinatori siano arrivati in sella a dei maxi scooter. La sala operativa ha allertato le pattuglie della polizia. Sul posto ne sono arrivare una decina. I rapinatori sono in fuga. In volo si è alzato un elicottero della polizia. Davanti all’uffici postale c’è stato il caos.