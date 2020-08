In questo folle inizio di febbraio farà ancora caldo, tanto caldo, almeno fino a mercoledì. Poi anche in Sicilia dovrebbero arrivare gli effetti di una ondata di freddo polare in arrivo dal Nord. Intanto per altri 2 giorni le temperature in Sicilia saranno più che primaverili, toccando quote che in alcune zone supereranno i 20 °. A partire dal tardo pomeriggio di mercoledì i meteorologi prevedono l’arrivo di correnti fredde che spazzeranno via l’alta pressione. Arriveranno pioggia e in alcune zone anche la neve. Questo comporterà uno sbalzo termico di una decina di gradi rispetto alle temperature odierne.