MUSSOMELI (CALTANISSETTA) – Organizzata per questa sera a partire dalle 21, in piazza Umberto a Mussomeli (Cl), una fiaccolata dedicata a Rosalia Mifsud, di 48 anni e alla figlia Monica Diliberto, di 27 anni, uccise da Michele Noto, il ventisettenne poi suicidatosi. La manifestazione è stata intitolata “La panchina rosa” per rendere omaggio a tutte le donne vittime di violenza. Intanto sono in corso all’obitorio dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta gli esami autoptici sui corpi delle due donne e di Noto. Il sindaco, Giuseppe Catania, proclamerà il lutto cittadino nel giorno dei funerali che con ogni probabilità verranno celebrati mercoledì. (ANSA)