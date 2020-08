Matteo in crisi oppure non è vero?

Matteo Salvini è in crisi di leadership? C’è chi dice di sì, argomentando il giudizio con l’ultima sconfitta in Emilia Romagna. la Lega è cresciuta: ma se vai per rovesciare il tavolo, per ribaltare il mondo, non puoi accontentarti della piazza d’onore. Oltretutto, proprio le sconfitte appannano sovente l’immagine di chi si accredita come uomo forte: in quel caso solo la vittoria è contemplata.

C’è chi dice di no. I sondaggi per il Carroccio continuano a essere lusinghieri. Il governo Conte è sempre in fibrillazione, anche se bisogna riconoscere che, a destra, Giorgia Meloni ha un profilo temibile da competitor interna, mentre Silvio Berlusconi sfoggia quell’aplomb moderato senza il quale, forse, non si va troppo lontano.

Sicuramente il condottiero in verde che sbarca oggi a Palermo, per un evento al Teatro Al Massimo, è una figura diversa. Ancora politicamente in tiro, ma non più inarrestabile. E davvero Palermo sarà una cartina di tornasole importante, per colui che viene nella tana di ‘Leoluca Orlando’, suo acerrimo nemico. La città sta mettendo in campo le consuete divisioni. Gli striscioni degli antipatizzanti esposti balcone per balcone, con le sardine pronte a una ‘contromobilitazione’. I post estasiati dei simpatizzanti di rimando. Lo stesso Salvini si è espresso, ieri, sul web: “Qualche “democratico” pensa di poter decidere chi può parlare a Palermo e chi no… Ci vediamo domani, con donne e uomini che sognano, lavorano e lottano per una Palermo, una Sicilia ed un’Italia migliori”.

Ma Salvini, nel Mezzogiorno di coloro che un tempo erano semplicemente gli odiati ‘terroni’ per molti dei suoi compagni di viaggio padani, può trovare una terra promessa da conquistare? Rispondeva qualche tempo fa la fresca leghista Marianna Caronia; “Sono stati commessi degli errori e sono stati dati dei giudizi ingenerosi. Oggi mi pare che Matteo Salvini abbia perso quelle scorie negative e che affermi idee condivisibili. Il nostro gruppo all’Ars si chiama Lega Salvini Premier Sicilia. Più chiaro di così?”.

“I siciliani, di solito, cercano fuori il salvatore, è già successo – dice adesso il giornalista Gaetano Savatteri -. L’eletto dalla provvidenza viene sempre dal Nord. Lo abbiamo visto con Berlusconi, con il Movimento Cinque Stelle, fondato da un genovese, che hanno raccolto tantissimi consensi. Da questo punto di vista, la Lega fa benissimo a cercare spazi qui. Penso che i prossimi appuntamenti, a cominciare da Palermo, ci diranno se Salvini è un vincente o no”.

“Io sulla Lega ho un giudizio negativo – spiega Pippo Russo, che legge la politica per le pagine di LiveSicilia.it – perché penso che sia la risposta sbagliata alle domande giuste, anche dei siciliani. Prescindendo, in termini di analisi, credo che Matteo Salvini sia in fortissima e visibile crisi. La sua, diciamo così, leadership regge se riesce ad avere il potere, perché con il potere si dà qualcosa alla pancia della gente. Mi sembra che non sia in un grande momento e che sia incalzato a destra da concorrenti che possono dargli fastidio. La tappa di Palermo rappresenta un pezzo della sua azione di conquista del Sud da non sottovalutare, credo comunque che il voto di opinione leghista in Sicilia sia minoritario. Sulla Lega stanno convergendo vecchi e navigati personaggi della politica siciliana”.

In effetti, sulla pagina salviniana non ci sono esclusivamente commenti entusiastici, nel chiosare lo sbarco. Molti attaccano con una modulazione di stati d’animo, dall’impatto frontale al sarcasmo. Qualcosa è cambiato? A Palermo, a Palermo, per saperne di più. Un curioso contrappasso, in fondo, per un leghista doc.