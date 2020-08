MESSINA – I carabinieri hanno arrestato a Monforte San Giorgio (Me) G.S., 39 anni, per maltrattamenti in famiglia. L’indagine è nata dopo la denuncia della moglie ai militari dell’Arma. Gli accertamenti hanno permesso di far emergere le vessazioni con minacce di morte e percosse, portate avanti dall’uomo nei confronti della moglie e del figlio. (ANSA).