Prescrizione e crisi

Non si placano le tensioni nella maggioranza sulla riforma della prescrizione, con il segretario del Pd Zingaretti che cerca una soluzione, ma avverte il M5s: “se non si trovasse andremo avanti con la nostra legge”. Anche Matteo Renzi resta fermo sulle sue posizioni e avvisa il ministro Bonafede: “Non si può andare contro tutti. Se vuole forzare, sappia che almeno al Senato non ha i numeri, trovi una mediazione”. Ma, puntualizza, ‘non voglio che il governo cada’. (ansa)