“Non stringete la mano a nessuno, il contagio è letale. Usate il saluto romano, antivirus e anti microbi”. Questa la frase che circola in queste ore sui social network, in particolare sui profili di alcuni esponenti di Fratelli d’Italia, per commentare l’epidemia di coronavirus. Tra gli altri anche il vicepresidente del Senato, Ignazio La Russa l’ha rilanciata, suscitando polemiche, salvo poi eliminarla dicendo che era stata postata da un suo collaboratore (“forse sul virus l’ironia potrebbe suonare fuori luogo e gli ho detto di toglierlo”, ha detto). .