Ancora senza Finanziaria e bilancio

PALERMO – A Palazzo dei Normanni è polemica sul mancato arrivo delle proposte di legge di stabilità e di bilancio che il governo si era impegnato a trasmettere all’aula entro il 3 febbraio. A muovere le critiche è stato il capogruppo del Pd, Giuseppe Lupo. “Il governo – ha detto – avrebbe dovuto inviare all’Ars già entro ieri sera il Bilancio e la Finanziaria: evidentemente il presidente Musumeci era troppo occupato ad organizzare il pranzo con Salvini, per trovare il tempo di convocare la giunta e rispettare gli impegni con il Parlamento”. Stando a quanto filtra il governo dovrebbe approvare i due documenti contabili nella giunta del prossimo giovedì. Intanto oggi l’Ars, ha approvato una mozione per impegnare il governo regionale ad ottenere la continuità terriotoriale per la Sicilia.