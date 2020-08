Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha annunciato che il decreto sul taglio del cuneo fiscale dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale “già domani”. Gualtieri lo ha detto durante il programma televisivo L’aria che tira su La7, aggiungendo che l’aumento in busta paga per 4 milioni e 200 mila dipendenti in vigore da luglio sarà “un intervento limitato ma non indifferente”.

Il ministro si è soffermato anche su altre due questioni cruciali: l’eventuale aumento dell’Iva e i fattori di crescita del Pil. “Non intendiamo aumentare l’Iva”, ha precisato sul primo tema, facendo riferimento a “due aspetti diversi: uno è la rimodulazione interna, e ci sono dei prodotti che meriterebbero aliquote più basse, come abbiamo fatto in manovra per gli assorbenti green, quindi ci sono spazi per rendere l’Iva più equa. Altro invece è decidere se spostare il carico fiscale sull’Iva e non vogliamo concentrarci su questo aspetto”.

“Quest’anno sarà migliore dell’anno precedente”, ha detto invece Gualtieri sul Pil, commentando le ultime stime Istat (negative) dello scorso trimestre. “Fotografano quello che già sapevamo: il Paese fermo che non cresce da molto tempo, una produttività bassa e poi negli ultimi due anni si è fermato per colpa di tante cose”, ha commentato il ministro, affermando che l’Italia ha pagato anche il conto per le “frasi anti euro e il famoso conto del Papeete” nelle fasi calanti del governo ‘gialloverde’.