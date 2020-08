Effetto Emilia Romagna

Salgono Partito democratico e Lega, crolla il Movimento cinque stelle: l’ultimo sondaggio Swg per il TgLa7 riflette i risultati delle elezioni in Emilia Romagna, col Pd che a livello nazionale raggiunge il 19,7 per cento (+2,2 punti percentuale rispetto alla settimana scorsa) e il Carroccio che rimane saldo in vetta col 33,3 per cento (+0,3 per cento); male i grillini, che perdono un punto percentuale e toccano il 13,9 per cento.

Swg rileva anche una frenata di Fratelli d’Italia, che perde 0,4 punti e scende al 10,2 per cento; il partito guidato da Giorgia meloni però conserva un ampio vantaggio su Forza Italia, ora al 6,3 per cento dopo aver guadagnato lo 0,3 punti. Non gioisce Matteo Renzi, con Italia viva che perde mezzo punto e si attesta al 4,1 per cento, continuando dunque a ‘inseguire’ la soglia di sbarramento del 5 per cento.