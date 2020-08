SIRACUSA – Un uomo di 32 anni, Salvatore Casella, è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Pachino (Sr) perché ritenuto l’autore dell’incendio di otto autovetture parcheggiate in paese la notte del 27 ottobre dello scorso anno. Le fiamme, appiccate alle 4.20 ad un furgone ‘Renault’ parcheggiato in via Nuova, coinvolsero altre sette autovetture raggiunte dal liquido infiammabile a causa della pendenza della strada. I roghi danneggiarono le facciate di alcune abitazioni. Gli agenti hanno eseguito una ordinanza cautelare in carcere emessa dal Gip di Siracusa su richiesta del sostituto procuratore Gaetano Bono per incendio aggravato. L’arrestato è stato rinchiuso nel carcere di Cavadonna. (ANSA).