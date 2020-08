PALERMO – Stava attraversando la strada quando è stata travolta da un’auto. Un impatto violentissimo per una donna di 40 anni, trasportata in gravi condizioni al Civico.

E’ successo ieri sera in via Oreto, all’altezza di via Buonriposo: ad investirla un uomo a bordo di una Volkswagen. Quando è stato lanciato l’allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e gli agenti della polizia municipale per effettuare i rilievi.

La donna è stata trasportata in ospedale con codice rosso ed è ricoverata con la prognosi riservata: ha riportato traumi in varie parti del corpo. In corso le indagini dell’Infortunistica per ricostruire con esattezza la dinamica dello scontro. Nella zona si sono registrati forti rallentamenti alla circolazione delle auto.