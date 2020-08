ROMA – Il tribunale di Palermo ha ordinato il dissequestro della nave Mare Jonio. Lo fa sapere Mediterranea Saving Human sottolineando che la nave è “finalmente libera”. La Mare Jonio era sotto sequestro nel porto di Licata dallo scorso 3 settembre. “La decisione del giudice civile di Palermo – afferma la presidente dell’associazione Alessandra Sciurba – ripristina finalmente la legalità dopo un sequestro illegittimo durato mesi”.

La decisione dei giudici, dopo la richiesta di archiviazione dell’indagine nei confronti del capomissione e del comandante della nave “è un altro fondamentale passo verso la cancellazione dal basso dei decreti Salvini” prosegue Sciurba sottolineando che “viene sancito ancora una volta quel che abbiamo sempre affermato: il diritto e i diritti delle persone sono sempre state la nostra bussola mentre i governi europei, quello italiano in testa, li hanno traditi e oltraggiati nel Mediterraneo per propaganda e calcoli politici sulla pelle di migliaia di uomini, donne e bambini”. La nave “è libera e adesso vogliamo tornare in mare al più presto a salvare i profughi” conclude Sciurba lanciando una campagna di raccolta fondi per consentire alla nave di riprendere le operazioni di ricerca e soccorso.