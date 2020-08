PALERMO – Sono lontani quei momenti. Quelli dei porti chiusi e delle navi al largo della Sicilia, quando Salvini era lo “stro…”. Seppellita da un po’ l’ascia di guerra, oggi Gianfranco Miccichè ha vestito i panni del premuroso anfitrione di Matteo Salvini, portando in giro per Palazzo dei Normanni, Cappalla Palatina compresa, il leader del Caroccio. Un incontro preparato con una serie di passaggi preliminari con la regia dello sherpa Nino Minardo, ex forzista ora leghista ma ancora buon amico di Miccichè. Il tour della distensione segna un’altra tappa nella normalizzazione dei rapporti tra Forza Italia siciliana e Lega.

E’ stato lo stesso Micciché ad accompagnare Salvini in sala stampa all’Ars dove il “Capitano” presenta il nuovo gruppo leghista, con i quattro deputati che hanno cambiato partito passando al Carroccio. Ieri, invece, Salvini aveva visto Nello Musumeci. L’ingresso dela Lega nel governo regionale sembra imminente. La delega individuata sarebbe quella dell’Agricoltura. Se ne parlerà probabilmente a marzo.

Ai giornalisti è stato espressamente richiesto di presentarsi in giacca e cravatta. Salvini è venuto in maglioncino a collo alto. “Si è emozionato”, racconta Micciché ai giornalisti. E quando un cronista gli chiedse se si son chiariti per gli insulti del passato, Micciché risponde scherzando: “Sì, gli ho chiesto hai finito di fare lo stronzo?”. Il presidente dell’Ars ha donato a Salvini una statuina di Santa Rosalia.

“Ci tenevo ad abbracciare questi deputati che hanno deciso di abbracciare la battaglia della Lega. Nei prossimi giorni sarò a Reggio. Vediamo di portare avanti delle battaglie comuni, penso al Ponte, l’alta velocità, l’agricoltura, la pesca e il turismo”. Così Salvini, che definisce positivi gli incontri con Musumeci e Micciché. Salvini si sofferma sul porblema caro a Micciché della burocrazia e delle pratiche ferme in soprintendenza: “Un completo ribaltamento del sistema significherebbe un aumento del Pil che non vediamo da anni”, dice, sposando una causa cara all’ex nemico Micciché.

“Bloccare una pseudoriformicchia che solo Bonafede ritiene utile”, dice Salvini a proposito della prescrizione. E annuncia un prossimo ritorno in Sicilia, nella parte orientale dell’Isola. “Non abbiamo parlato di assessorati e di rimpasti, siamo una forza autonomista, sicuramente non viene Matteo Salvini da Roma a imporre scelte”.

Salvini annuncia l’impegno della Lega in tutti i comuni in cui si voterà per le amministrative. “La prossima volta per venire chiederò il permesso al sindaco Orlando, visto che leggendo il giornale a qualcuno può sembrare che Palermo sia proprietà privata di qualcuno”. Ribadite le critiche alla riforma delle Province, auspicando il ritorno alle elezioni dirette, abolite dal govero Renzi.

“Il Ponte? C’è un progetto vecchio che va aggiornato e un contenzioso da chiudere. Se ci sono privati disposti a intervenire…”. Così Salvini ha risposto a una domanda sulla grande opera mai realizzata.

Sui nuovi acquisti: “Chi cerca nella Lega un autobus trova porte sbarrate, chi porta esperienza è benvenuto. Vi posso dire che sono moti di più i no che i sì che diciamo”.

Su Micciché e gli screzi dei mesi scorsi: “Non porto rancore, lo ringrazio per la splendida visita alla Cappella Palatina, il passato è passato”. E su Musumeci: “Una persona di straordinaria onestà e rettitudine”.

“Sto preparando il vestito bello, sono l’unico politico italiano che va a processo con piacere”, dice, criticando i 5 Stelle che “cambiano idea ogni 15 giorni”. La confereza fiisce ed è tempo di rientrare a Roma dove ci sarà, fa sapere Salvini, un incontro riservato col premier ungherese Orban.