Cina, il contagio cresce

Il numero dei casi di coronavirus in Cina ha raggiunto quota 24.324, i contagi nelle ultime 24 ore riguardano 3.887 persone. I pazienti guariti e dimessi con successo in Cina sono 898 (+268), i morti sono saliti a quota 492. L’Italia è fra i 21 Paesi che Pechino ringrazia per il sostegno e gli aiuti di fronte all’emergenza. “Un amico si vede nel momento del bisogno”, sostiene la portavoce del ministero degli Esteri. Nella lista non ci sono gli Usa. In Giappone, intanto almeno 10 passeggeri di una nave da crociera in quarantena positivi ai test. Una nave è in isolamento anche ad Hong Kong per tre positività. Il governo dell’ex colonia ha annunciato che tutti i visitatori dalla Cina saranno tenuti a un periodo di quarantena