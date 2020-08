MAZARA DEL VALLO (TRAPANI) – E’ una cittadina sconvolta Mazara del Vallo, nel Trapanese, in lacrime dal giorno della morte di Rosalia Garofalo, uccisa dal marito a 52 anni.Il paese, in cui oggi è stato proclamato il lutto cittadino, ha salutato per l’ultima volta la donna che tutti chiamavano ‘Rosi’ e che “è stata considerata e trattata come pecora da macello”, ha detto durante la sua toccante omelia, il vescovo di Mazara del Vallo, monsignor Domenico Mogavero.

“Lei ora è nelle mani di Dio, nessun tormento la toccherà più. La sua morte può essere ritenuta una sciagura, la sua partenza da questo mondo una rovina, ma lei è adesso finalmente nella pace, verso la quale l’accompagna la nostra preghiera che chiede anche il conforto della fede per il figlio e i parenti tutti, provati da un dolore tanto grande”. Il funerale è stato celebrato in cattedrale, mentre l’uomo, Vincenzo Frasillo, si trova in carcere. E’ stato il giorno dell’addio per parenti, amici e semplici conoscenti. In chiesa anche sindaco Salvatore Quinci e gli assessori.

“In base a quello che abbiamo appreso dalla cronaca – ha aggiunto il vescovo – Rosalia è stata vittima di una allucinante fissazione che la riteneva colpevole di infedeltà. Sottoposta a indicibili tormenti e a torture massacranti, sola e senza possibilità di difendersi, è stata vittima di terribili e prolungate sevizie che hanno reso lenta e interminabile la sua agonia. Non posso nemmeno immaginare le sue sofferenze nel corpo e nell’anima, associato all’impotenza di fronte alle brutalità del marito, mi sembrerebbe di violare quel riserbo che la portò a ritirare le denunzie presentate a difesa delle pregresse violenze subìte”.

Il feretro è poi uscito dalla chiesa tra gli applausi. A raggiungere il cielo, i palloncini rossi. Quello di Rosalia è tra i tre femminicidi avvenuti nel giro di 48 ore in Sicilia. A distanza di ventiquattro ore, infatti, un ragazzo di 27 anni ha ucciso a Mussomeli la sua ex e la figlia della donna. I funerali sono stati celebrati ieri pomeriggio. Venerdì 7 febbraio a Mazara si svolgerà anche una fiaccolata per ricordare la 52enne e tutte le donne vittime di violenza.