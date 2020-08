RAGUSA – Non percepiscono lo stipendio da 68 mesi i dipendenti dell’Opera Pia ‘Rizza Rosso’ di Chiaramonte Gulfi, nel Ragusano. Una situazione insostenibile che le organizzazioni sindacali hanno denunciato all’assessorato regionale alla Famiglia, al Prefetto di Ragusa e alla procura di Ragusa. Oltre a sottolineare il totale abbandono sul piano gestionale dell’Opera Pia che attualmente è retta da un commissario nominato dalla Regione siciliana il cui mandato tra l’altro è scaduto nel mese di settembre dello scorso anno e non è stato prorogato. Nella struttura gestita dall’Opera Pia vi sono tra l’altro diversi anziani, tra cui una donna di 104 anni, che necessitano di assistenza e cura. Per accendere i riflettori su questa paradossale vicenda che riguarda l’Opera Pia di Chiaramonte Gulfi le organizzazioni sindacali stanno valutando clamorose forme di protesta. (ANSA).