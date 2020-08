Virus, aumentano i contagi in Cina: sono oltre 24 mila

Il numero dei casi di coronavirus accertati in Cina ha raggiunto quota 24.324, in una giornata segnata da un aumento dei contagi, che nelle ultime 24 ore hanno toccato 3.887 persone. Secondo l’ultimo bilancio, i pazienti guariti e dimessi con successo in Cina sono 898 (+268), mentre i morti sono saliti a quota 492. La provincia dell’Hubei resta il primo e principale focolaio dell’epidemia. In Giappone almeno 10 passeggeri della nave da crociera in quarantena sono risultati positivi ai test. Una nave in isolamento anche ad Hong Kong per tre positività. L’Oms confida intanto nell’efficacia delle misure messe in atto.