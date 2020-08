Coronavirus, c’è il primo italiano positivo alla malattia

C’è un primo italiano positivo al coronavirus. L’Istituto superiore di sanità (Iss) ha appena comunicato alla task force del ministero della Salute l’esito positivo del test di conferma per il Coronavirus. Il paziente, un 29enne che lavora in Cina, è stato trasferito allo Spallanzani proveniente dalla Cecchignola dove si trovava in quarantena dopo essere rientrato da Wuhan insieme ad altre 55 persone. “Il paziente in buone condizioni generali presentava un modesto rialzo termico. E’ attualmente ricoverato all’istituto Spallanzani – precisano dall’Iss – con modesto rialzo termico ed iperemia congiuntivale”.