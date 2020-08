Frecciarossa deraglia

Il treno Frecciarossa Av 9595 Milano-Salerno è deragliato oggi sulla linea alta velocità nei pressi di Livraga, in provincia di Lodi. Due i morti nell’incidente, entrambi ferrovieri, 27 i feriti. Il treno è il primo del mattino partito dalla stazione Centrale di Milano alle 5.10. Al momento dell’incidente a bordo c’erano 28 passeggeri in tutto, oltre al personale di Trenitalia. “Poteva essere una carneficina”, ha detto all’ANSA il prefetto di Lodi Marcello Cardona. La ministra Paola De Micheli sta andando sul posto. Intanto la procura di Lodi ha aperto un’inchiesta. Una delle cause del deragliamento del Frecciarossa potrebbe essere stato un problema a uno scambio.