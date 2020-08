È morto l’avvocato Roberto Panepinto. Era nato 58 anni fa a Termini Imerese. Ed è nel foro termitano che ha iniziato a distinguersi per professionalità e correttezza. Doti apprezzate anche in altri Tribunali. Innanzitutto a Palermo, dove ha patrocinato diverse importanti cause. Di lui, oltre alle doti professionali, si ricorderanno il garbo nelle relazioni, l’ironia e le grandi doti umane mostrate fuori dalle aule. Da alcuni mesi lottava contro un male incurabile. (rlv)