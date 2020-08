Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato oggi in visita a sorpresa nella scuola “D. Manin” di Roma, in quartiere con altissima presenza della comunità cinese. Grande sorpresa dei bambini nel vedere entrare in classe il Capo dello Stato. La notizia è stata diffusa dal profilo twitter del Quirinale dove è stato anche pubblicato un video della visita.