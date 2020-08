MISILMERI (PALERMO) – Quattro mezzi coinvolti, un automobilista deceduto e quattro persone rimaste ferite. E’ il terribile bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sulla strada statale 121, lo scorrimento veloce Palermo-Agrigento già in passato scenario di drammatici scontri. E’ successo nel territorio di Misilmeri, all’altezza del chilometro 247:

Uno degli automobilisti è stato trovato in condizioni particolarmente gravi, un altro è rimasto incastrato tra le lamiere della macchina ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarlo dal mezzo: è deceduto in ambulanza, durante la disperata corsa verso l’ospedale. Si tratta Francesco Tavolacci, un 82enne originario di Villabate, in provincia di Palermo, era a bordo di una Fiat Idea. Coinvolte anche una Bmw, una Opel Tigra e un’Alfa 147.

Quando è stato lanciato l’allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i carabinieri della stazione locale. Due dei feriti sono stati trasportati in ospedale con codice rosso. Traffico bloccato su entrambe le direzioni di marcia: i militari hanno deviato le auto lungo percorsi alternativi: il traffico è tornato alla normalità intorno alle 19.30. Sul luogo dell’incidente anche gli uomini dell’Anas.