Virus, contagio e sospetti

E’ stato trasferito, con trasporto in biocontenimento, all’ospedale Spallanzani di Roma, uno dei 56 italiani in quarantena alla città militare della Cecchignola a Roma dopo il ritorno da Wuhan, per il quale si sospetta il contagio da coronavirus. 35 connazionali si trovano a bordo della nave da crociera Diamond Princess, della Carnival Japan, in quarantena al largo del Giappone. Nessuno risulta contagiato. Decise “ulteriori misure di prevenzione sui cittadini di ritorno dalle aree a rischio”. Si concluderà domani il rientro degli ultimi 87 studenti del programma di Intercultura ancora in Cina. La coppia cinese ricoverata allo Spallanzani è curata anche con farmaci usati contro Hiv ed Ebola. 565 le vittime nel Mondo. Terzo caso di coronavirus nel Regno Unito, è un cittadino cinese. (ansa)