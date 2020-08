CANICATTI’ (AGRIGENTO) – Accoltella la moglie, con la quale ha in corso la separazione, e scappa. La polizia è riuscita ad acciuffare e a sottoporre a fermo di polizia giudiziaria il presunto autore del tentativo di omicidio: Alexandru Zamfirache, romeno di 59 anni. La donna è stata portata nel pronto soccorso dell’ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì dove è stata ricoverata in prognosi riservata sulla vita. Pare che il romeno non riuscisse a rassegnarsi alla fine della relazione durata circa un ventennio. Le liti e le discussioni dovuti alla gelosia, pare, che fossero quasi all’ordine del giorno. Fino all’ultima lite, scoppiata in casa, durante la quale, il romeno ha sferrato tre coltellate, una delle quali all’altezza del polmone. Il fermo, effettuato dagli agenti del commissariato di Canicattì (Ag) e da quelli della squadra mobile di Agrigento, è stato già convalidato dal gip che ha disposto la custodia cautelare in carcere per l’indagato.(ANSA)