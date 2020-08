PALERMO – L’Associazione Diabete In Movimento (DIM) annuncia una nuova iniziativa di formazione e informazione, aperta alle famiglie e ai giovani con Diabete di tipo 1. Sabato 8 febbraio, alle 15, presso l’Aula Magna ‘EndoFap’ di via Ammiraglio Rizzo 68, si terrà il primo di una serie di incontri sulla gestione glicemica attraverso l’utilizzo di sistemi di microinfusione integrati a sensore. Interverranno esperti utilizzatori, coadiuvati dal professore Salvatore Verga, Endrocrinologo e Diabetologo. Per info e iscrizione accedere alla pagina Facebook ‘Diabete In Movimento’.