PALERMO – Il gruppo Parlamentare di Forza Italia all’Ars ha depositato la proposta di referendum abrogativo della legge sulla “Prescrizione” voluta dal ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. L’esito del voto in Aula sarà poi trasmesso alla Corte di Cassazione e in seguito alla Corte Costituzionale, previa adesione di altri quattro Consigli Regionali. “Da addetto ai lavori, il processo penale deve avere una durata ragionevole, non può durare tutta la vita. Mi compiaccio che la mia proposta abbia avuto un seguito grazie soprattutto al presidente Miccichè, il quale da instancabile baluardo dei valori liberali, ha permesso che per la prima volta il Parlamento siciliano sia chiamato al voto su un quesito referendario”, dice il capogruppo di Forza Italia all’Assemblea regionale siciliana, Tommaso Calderone. “L’azione intrapresa da Forza Italia in Sicilia – conclude il parlamentare – è una battaglia di civiltà che avrà seguito in altre Regioni, contro una disposizione che presenta numerosi profili di illegittimità costituzionale”.

(ANSA).