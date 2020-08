PALERMO – Ancora tensione in casa Reset, la società consortile del comune di Palermo sorta dalle ceneri della Gesip. Il sindacato Asia chiede infatti un incontro urgente “considerata la continua assenza di confronto, le disattese operatività unilaterali e le notizie che trapelano sulla stampa sullo stato di crisi dell’amministrazione”.

“E’ noto – dice il segretario Salvo Barone – che alcune organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo di costituzione della Reset hanno “ritirato” la loro firma con l’obiettivo di renderlo inefficace. Constatando che lo stesso accordo non ha prodotto i miglioramenti previsti per i lavoratori negli step previsti, ma che ha da subito visto applicare deroghe ai diritti acquisiti dei lavoratori, verrebbe istintivamente naturale rendere nulla la sua efficacia. Sottolineiamo come, stante la normativa vigente sui criteri di rappresentanza e rappresentatività, la scrivente segreteria “gioca” un ruolo determinante nella scelta della decisione in questione e, qualora non dovesse realizzarsi immediatamente l’incontro richiesto, anche noi ritireremo la firma. Certo se si continua a negare anche il confronto e non si mantengono le corrette relazioni sindacali, si continuano a mantenere accordi che fruttano solo vantaggi unilaterali e si continuano a ledere i diritto di lavoratori, non si spiega il perché a mantenere atteggiamenti di responsabilità debbano continuare ad essere solo le organizzazioni sindacali. Inutile sottolineare gli effetti devastanti che si potrebbero determinare qualora l’accordo del 2014 non avesse più efficacia e quindi auspichiamo che l’amministrazione convochi immediatamente tutte le organizzazioni sindacali per affrontate la vertenza”.