Erano stati abbandonati in salita Santamarina

PALERMO – “In corso il sopralluogo della polizia municipale del Reparto decoro urbano, in salita Santamarina traversa via Candelai per individuare lo sporcaccione e incivile che ha abbandonato i rifiuti, al fine di sanzionare i responsabili. Molti i sacchi contenenti bottiglie di vetro”. Lo dice il vice presidente della prima circoscrizione, Antonio Nicolao