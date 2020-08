PALERMO – Ha tentato di violentare una ragazza di 16 anni, lunedì scorso sui gradini di una chiesa in via Maqueda a Palermo. Con questa accusa la polizia ha fermato un nigeriano di 36 anni senza fissa dimora. La 16enne è riuscita a divincolarsi allontanandosi ma il suo aggressore l’ha inseguita in bicicletta, raggiungendola dopo alcuni metri e tentando di trascinarla in un vicolo.

La ragazza, però non si è persa d’animo e urlando è riuscita ad attirare l’attenzione di alcuni clienti di un bar delle vicinanze, che hanno messo in fuga il nigeriano. Grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza gli agenti sono risaliti all’uomo che è stato portato nel carcere Lorusso di Pagliarelli. (ANSA).