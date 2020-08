PALERMO – Una giornata dedicata alla formazione sulla tutela dei minori per i poliziotti della Questura di Palermo organizzata dalla segreteria provinciale dell’Unione sindacale italiana poliziotti che giorno 11 febbraio 2020, dalle 9 alle 13, presso l’aula conferenze della caserma Pietro Lungaro terranno un convegno dal titolo “Tutela dei minori” – Istituzioni e servizi a confronto. “Un momento di approfondimento rivolto agli operatori della sicurezza di Palermo che operano spesso in contesti familiari complicati e in situazioni pregiudizievoli per i minori – dice Giovanni Assenzio, segretario provinciale dellUisp di Palermo -“.

Al seminario formativo prenderanno parte il questore di Palermo Renato Cortese, il sostituto procuratore Ludovica D’Alessio, il segretario regionale della Uil Claudio Barone, la responsabile dello Spazio neutro del Comune di Palermo Iole Medidone, il presidente dell’associazione Famiglie affidatarie Adriana De Trovato, la psicologa Marika Di Trapani, la dirigente scolastica della scuola Sandro Pertini Antonella Di Bartolo, il segretario nazionale dell’Uisp Renato Azzinari. Modererà la giornalista Margherita Gigliotta.