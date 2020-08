Abusivismo, frutta e verdura

PALERMO– Agenti della polizia di Stato hanno sequestrato in piazza Torrelunga, nel quartiere Brancaccio a Palermo, 2 tonnellate di frutta e verdura a un ambulante abusivo sprovvisto di ogni tipo di autorizzazione per il commercio sul suolo pubblico. L’uomo è stato multato e denunciato alla Procura per occupazione abusiva di suolo pubblico e possesso di alimenti in cattivo stato di conservazione. La parte di frutta e verdura risultata commestibile è stata donata ad alcuni istituti di beneficenza. I prodotti cotti invece sono stati distrutti. Confiscati e sequestrati anche due automezzi, un furgone e una motoape, che il venditore utilizzava per il commercio ambulante: il primo era già stato sequestrato il secondo era senza assicurazione e revisione.(ANSA).