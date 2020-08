Prescrizione, Renzi

Il premier Conte non fa alcun passo verso Italia viva sulla prescrizione. Ma tiene duro anche Renzi, secondo il quale l’accordo a tre non ha la maggioranza in Parlamento: “Non voteremo questo pasticcio. Se lo vogliono fare, ci caccino”, dice il leader di Italia viva. Il guardasigilli Bonafede fa sapere che lunedì si andrà in consiglio dei ministri con un testo per concretizzare il lodo-Conte. “Non siamo isolati – assicura Renzi -, siamo garantisti”. E “non stiamo forzando, abbiamo solo chiesto di prenderci tempo”, aggiunge. (ansa)