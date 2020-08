Treno deragliato

I cinque operai intervenuti sullo svincolo in corrispondenza del quale si è verificato il deragliamento del Frecciarossa che ha causato due morti e 31 feriti sono stati iscritti nel registro degli indagati della Procura di Lodi con le ipotesi di omicidio colposo plurimo, disastro colposo e lesioni colpose. Si indaga per capire perché lo scambio che ha causato l’incidente non si trovasse nella giusta posizione. Tecnici ed investigatori dovranno inoltre chiarire perché il sistema di rilevamento abbia ricevuto una segnalazione di binari ‘per dritto’ e non di ‘svio’, che avrebbe fermato il treno prima. (ansa)