I carabinieri sono intervenuti in via Italia

SIRACUSA – I carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Siracusa, impegnati in un servizio finalizzato al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, sono intervenuti i nottata in via Italia, nota piazza di spaccio del capoluogo, riuscendo a sequestrare un’ingente quantità di droga. I militari hanno fatto irruzione in una palazzina rinvenendo e sequestrando 184 dosi di marijuana, per un peso complessivo di 114 grammi. Lo stupefacente, destinato allo spaccio nella città , avrebbe fruttato diverse centinaia di euro.(ANSA).