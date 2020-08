PALERMO – Carlo Verdone, Rocco Papaleo e Anna Foglietta saranno a Palermo martedì 18 febbraio per presentare al pubblico, in anteprima, “Si vive una volta sola”, il nuovo film di Carlo Verdone, in uscita nelle sale italiane mercoledì 26 febbraio.

Dopo una conferenza stampa che si svolgerà alle ore 14.45 all’Hotel Politeama di Piazza Ruggiero Settimo 15, il cast del film saluterà il pubblico in sala alle 21.00 al Cine City King di Via Ausonia 111. Il nuovo film di Verdone ruota attorno alla storia di tre uomini e una donna. Un quartetto di medici tanto abili in sala operatoria – visto che persino il Papa si affida alle loro cure – quanto inaffidabili, fragili e maldestri nella vita privata.

“Si Vive Una Volta Sola” è una irresistibile, beffarda radiografia dei nostri tempi del regista romano che ancora una volta ci regala uno spaccato del presente attraverso il suo sguardo acuto, dissacrante e sempre originale. E’ il ventisettesimo film diretto da Carlo Verdone, che ne è anche sceneggiatore insieme a Giovanni Veronesi e Pasquale Plastino. Il film è prodotto da Luigi e Aurelio De Laurentis ed è distribuito da Filmauro con Vision Distribution. (ANSA).