PALERMO – Strada bloccata a causa della spazzatura. Accade nel centro storico di Palermo.

“Chiediamo con urgenza la bonifica di una discarica enorme composta da scatole di cartone di tutte le dimensioni, come mostrano le foto che si allegano, che non permettono il transito dei veicoli dalla via degli Schioppettieri, a due passi dalla ben nota piazza Pretoria. Abbiamo notato che alcuni di essi sono ben riconducibili agli incivili che li hanno abbandonaIo”, lo scrive in una nota l’Associazione Comitati Civici Palermo, presieduta da Giovanni Moncada