“Dedico il premio alla mia città, Taranto, in cui bisogna fare rumore, per tutti coloro che lottano ogni giorno in una situazione insostenibile”. La canzone potrebbe essere stata scritta per un’altra artista in gara, Levante. I due hanno avuto una relazione sentimentale.

Sono le parole di Diodato dopo aver conquistato la 70/ma edizione del Festival di Sanremo. Secondo posto per Francesco Gabbani, terzo per i Pinguini Tattici Nucleari.

La classifica finale

1. Diodato

2. Francesco Gabbani

3. Pinguini Tattici Nucleari

4. Le Vibrazioni

5. Piero Pelù

6. Tosca

7. Elodie

8. Achille Lauro

9. Irene Grandi

10. Rancore

11. Raphael Gualazzi

12. Levante

13. Anastasio

14. Alberto Urso

15. Marco Masini

16. Paolo Jannacci

17. Rita Pavone

18. Michele Zarrillo

19. Enrico Nigiotti

20. Giordana Angi

21. Elettra Lamborghini

22. Junior Cally

23. Riki