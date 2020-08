Coronavirus, bene i bambini

“I bambini provenienti dalla Città militare della Cecchignola sono senza febbre e in buone condizioni generali. Il primo test è risultato negativo per la ricerca del nuovo Coronavirus”. Lo rende noto lo Spallanzani nel bollettino giornaliero. Salgono a 910, intanto, i morti per il virus (908 in Cina, due all’estero), bilancio superiore a quello della Sars. Per l’Oms i casi di Coronavirus da persone che non hanno viaggiato di recente in Cina, potrebbero essere “la punta dell’iceberg”. Mentre da Pechino il presidente Xi parla di situazione ancora molto grave, Palazzo Chigi esprime solidarietà al popolo cinese e fa sapere di voler promuovere altre iniziative umanitarie. (ansa)