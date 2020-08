PALERMO – Le associazioni degli artigiani e Cgil, Cisl e Uil regionali hanno siglato un accordo per il rilancio della bilateralità artigiana. L’intesa prevede l’incremento delle risorse all’ente bilaterale artigiano, che potrà erogare più e migliori prestazioni a favore di imprese lavoratori. Per quanto riguarda le imprese le risorse serviranno a facilitare l’innovazione tecnologica e ad aumentare i livelli di sicurezza. “Un obiettivo importante quest’ultimo per noi- dicono Monica Genovese e Franco Cantafia, della Cgil – per abbattere, attraverso anche il finanziamento delle attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, il numero degli infortuni nel settore”. Per i lavoratori ci saranno anche più prestazioni di welfare e sostegno alle spese delle famiglie. L’accordo prevede anche l’aggiornamento dello Statuto e del regolamento dell’Ente.(ANSA).