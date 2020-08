Oscar, trionfa “Parasite”, prima volta per un film straniero

Per la prima volta un film straniero vince l’Oscar per il miglior film: Parasite del sudcoreano Bong Joon Ho, ha infranto 92 anni di “soffitto di vetro” a Hollywood aggiudicandosi il piu’ prestigioso degli Oscar. Già Palma d’oro a Cannes, Parasite ha portato a casa in totale quattro statuette: oltre al Best Film, anche quelle per il miglior regista, miglior film internazionale e migliore sceneggiatura originale, mentre Brad Pitt e Laura Dern hanno ricevuto i loro primi Academy Awards come miglior attori non protagonisti, rispettivamente per C’era una volta… a Hollywood e Storia di un matrimonio. Scontati alla vigilia anche i due migliori protagonisti, Renee Zellweger in Judy e Joaquin Phoenix, al suo primo Oscar per Joker.