“Prescrizione, pronti

Il governo stringerà nelle prossime ore sul lodo Conte bis sulla prescrizione e, in particolare, sull’emendamento al Milleproroghe che includa la mediazione M5s-Pd-Leu. Secondo fonti della maggioranza, la decisione arriverà domani, in occasione di un Consiglio dei ministri da convocare a breve. Sull’ammissibilità dell’emendamento restano dubbi che gli uffici legislativi stanno cercando di sciogliere e non si esclude che possa essere consultato anche il Quirinale. Italia viva di Matteo Renzi, intanto, insiste nell’opporsi alla riforma: “Vedremo se far cadere il governo o meno – fa sapere Roberto Giachetti – Ma certamente se il ministro Bonafede insisterà con questa forzatura, riceverà una bella mozione di sfiducia”. (ansa)