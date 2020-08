PALERMO – Il capitano Pietro Marrone e l’equipaggio della Mare Jonio hanno ricevuto dal sindaco Leoluca Orlando la cittadinanza onoraria della Città di Palermo insieme all’equipaggio di Sea Watch e al Capitano capitano Carlo Giarratano del peschereccio Accursio Giarratano. “Per aver perseguito con coraggio, e assumendosene la piena responsabilità, il rispetto delle norme costituzionali e internazionali in materia di soccorso in mare – si legge nella motivazioni al conferimento della Cittadinanza -, dall’obbligatorietà del salvataggio di chi si trova in condizioni di pericolo e conduzione in un porto sicuro, al rispetto dei diritti umani”. A ricevere la cittadinanza, in rappresentanza dell’equipaggio di Mare Jonio Alessandra Sciurba e Luca Casarini.

(ANSA).