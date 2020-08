TERRASINI (PALERMO) – Una sabato sera di paura in un ristorante di Terrasini, nel Palermitano. Le fiamme sono divampate all’interno del locale “All’Antica” di via Carlo Alberto dalla Chiesa, in seguito al corto circuito di una friggitrice.

Il fumo ha invaso il ristorante ed è stato necessario fare allontanare i clienti con l’aiuto dei vigili del fuoco. Sul posto i carabinieri e i pompieri del distaccamento di Carini e Partinico, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area. Superato il peggio, il titolare ha pubblicato un post sui social per ringraziare le forze dell’ordine per il tempestivo intervento:

“Una friggitrice è andata in tilt. Ringrazio i carabinieri per la loro velocità e per aver messo tutto in sicurezza, i vigili del fuoco per la loro prontezza e la maestria nello spegnere le fiamme. Ringrazio amici, clienti e parenti per il sostegno e chi mi è stato vicino fino alla fine. Mi scuso nuovamente con tutti, il nostro staff vi aspetta tutte le sere”.