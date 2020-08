ROMA – Dopo aver semiparalizzato l’Europa, la tempesta Ciara fa sentire i suoi colpi sferzando tutto il Nord con violentissime raffiche di vento, che sulle montagne del Piemonte hanno raggiunto i 204 km orari e in Alto Adige i 192 km orari. Disagi qui anche per un vasto black out, e non è da escludere che il guasto possa essere stato causato proprio dal fenomeno meteo. In provincia di Sondrio si registra anche una vittima. A Traona ha perso la vita una donna, investita dai pezzi di tetto di una casa scoperchiata dalle forti raffiche. Alberi abbattuti e danni a strutture. Per una tormenta chiusa al traffico la statale 36 dello Spluga. Raffiche anche sul ponente ligure, con danni nell’ Imperiese.