PALERMO – Il nuovo Comandante Interregionale “Culqualber”, con competenza sui Carabinieri di Sicilia e Calabria, Generale di Corpo d’Armata Carmelo Burgio, si è recato presso il Comando Legione Carabinieri “Sicilia”, dove è stato ricevuto dal Comandante, Generale di Divisione Giovanni Cataldo. Nel corso della visita, l’alto Ufficiale ha reso gli onori alla bandiera di guerra del 12° Reggimento Sicilia, firmato il libro d’onore e incontrato una rappresentanza del personale di ogni ordine e grado, della Legione e degli altri Reparti mobili e speciali operanti in Sicilia, oltre ai delegati della Rappresentanza militare e all’Associazione Nazionale Carabinieri.

Il Generale, intrattenutosi con i militari, ha espresso i suoi saluti ai Carabinieri presenti, ai quali ha rivolto parole di apprezzamento per l’attività svolta sul campo. Questa mattina, inoltre, il Generale Burgio si è recato in visita alla stazione di Palermo San Filippo Neri, con competenza sul quartiere ZEN. A conclusione della sua permanenza in città, il Generale ha incontrato alte cariche civili e militari cittadine e si è intrattenuto con il Professor Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, presso la caserma Carlo Alberto dalla Chiesa.