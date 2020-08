Contromano in scooter

La folle corsa per sfuggire ai controlli della polizia stradale

NAPOLI – Contromano in tangenziale per sfuggire a un controllo della polizia stradale, che l’avrebbe sorpreso senza casco e assicurazione: il comportamento di un 25enne pregiudicato del rione Traiano è valso una maxi multa da 10 mila euro e qualche minuto di panico fra gli automobilisti, come racconta Ansa.it. I fatti risalirebbero a venerdì scorso ma se ne ha notizia oggi.

La polizia ha ricostruito l’accaduto: un giovane a bordo di uno scooter Honda Sh 300, intercettato dagli agenti mentre circolava sulla tangenziale senza il casco, avrebbe ignorato l’alt e proseguito cammino; la volante l’ha raggiunto ai caselli di Agnano, fermo a una pista riservata al pagamento automatico dei pedaggi. Ricevuto il secondo alt l’uomo avrebbe deriso gli agenti, simulato di fermarsi e invertito la marcia per iniziare la folle corsa contromano. Inizialmente il 25enne era anche riuscito a far perdere le proprie tracce, ma è stato comunque identificato.