ROMA – Il coronavirus rappresenta una ‘grave minaccia’ per il mondo, spiega l’Oms, che ha raccolto 400 scienziati a Ginevra per discutere sull’emergenza. Intervistato dall’ANSA, Anthony Fauci, fra i più celebri immunologi del mondo e direttore dell’istituto americano per lo studio delle malattie infettive annuncia che ci vorranno due o tre mesi per il primo test del vaccino su un piccolo numero di persone per verificarne la sicurezza. E fa sapere che ci sono elementi per sostenere che l’infezione possa essere trasmessa anche per via asintomatica, ossia da chi pur avendola non ne mostra ancora i sintomi. Il morbo ha superato quota mille vittime, 1.018 nel mondo su un totale di oltre 43mila contagi. In Italia migliorano le condizioni della coppia cinese risultata positiva al test.