E' la prima volta in Italia che viene disposta la misura nei confronti di un direttore di gara

ROMA – Daspo per un anno per un arbitro di calcio che al termine di una partita del campionato di seconda categoria, ha colpito con una testata al volto uno dei giocatori. Lo ha disposto il questore di Macerata, Antonio Pignataro. Si tratta del primo Daspo in Italia nei confronti di un arbitro.